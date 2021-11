Vicenza, Balzaretti: "Sabatini il mio padre calcistico, ho imparato molto anche da Massara"

TMW.COM - Il nuovo direttore sportivo del Vicenza, Federico Balzaretti, ha rilasciato un'intervista al sito sportivo in cui, tra i vari argomenti, è tornato sul suo passato da dirigente, dopo l'esperienza da calciatore, nella Roma. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Solitamente ai calciatori si chiede se c'è un grande ex del passato da cui trarre ispirazione. Declinando la stessa domanda ad un direttore sportivo, lei chi citerebbe?

"Nella mia carriera da calciatore ho avuto la fortuna di lavorare con tanti grandissimi professionisti, ma ce ne sono tre che reputo straordinari e che posso dire abbiano influenzato il mio approccio a questa professione. Il primo è, senza dubbio, Walter Sabatini che reputo il mio padre calcistico. Abbiamo lavorato assieme a Palermo e a Roma. Nella capitale, poi, una volta smesso con il calcio giocato è stato lui a darmi la possibilità di misurarmi con il mondo dirigenziale e non posso far altro che dirgli grazie. Il secondo è Massara. Caratterialmente siamo persone diverse, ma nel periodo che abbiamo trascorso insieme in giallorosso ho avuto modo di imparare da lui molto sul piano organizzativo e della programmazione del lavoro. Infine c'è Monchi: un professionista esemplare che anche lontano dall'Italia ha dimostrato essere una persona in grado dare molto a questo mondo".

