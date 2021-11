Trigoria: ripresa in vista dello Zorya. Smalling in gruppo, a parte Calafiori, Viña e Spinazzola (FOTO)

La Roma torna ad allenarsi. Due giorni dopo il successo di Genova, la squadra è scesa in campo questa mattina per il primo dei due allenamenti che precedono il match di Conference League con lo Zorya Lugansk di giovedì prossimo. Consueta divisione in gruppi post-partita: solo scarico per i giocatori scesi in campo domenica a Marassi per tutto il match, seduta ordinaria per il resto della squadra.

In campo tra gli altri anche Chris Smalling, tornato a disposizione proprio domenica scorsa e al suo secondo allenamento con i compagni dopo il recupero dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto out per circa un mese. Lavoro differenziato per gli infortunati Calafiori, Viña e Spinazzola. Out anche Cristante e Villar, in quarantena dopo la positività al Covid riscontrata sabato scorso.