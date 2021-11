Totti: "Padel sport bellissimo, con i giusti avversari è un allenamento vero e proprio" (VIDEO)

RADIO ROMA CAPITALE - Intervenuto sulle frequenze dell'emittente radiofonica, ha rilasciato alcune dichiarazioni, in una chiacchierata piuttosto rilassata, Francesco Totti. L'ex capitano della Roma ha detto la sua su una delle sue passioni del momento, il padel. Queste le parole dell'eterno numero 10:

Dicono che sei tra i migliori ex calciatori a giocare a padel

Ognuno ha il suo pensiero e va rispettato, diciamo che parlando con gli ex calciatori pensano un po'tutti il podio sia questo, poi nessuno sta sotto o sopra...

Vieri dice che gli piace di più il padel perché correre è noioso. Lo fate per rimanere in forma o vi siete innamorati?

Dipende anche dagli avversari. Se giochi con due persone normali neanche sudi, se giochi con due bravi è diverso, diventa un allenamento. E' uno sport bellissimo, divertente e che ti fa passare tempo insieme, che praticano sia i piccoli che i più grandi. Non c'è un'età precisa e questo fa sì che ci sia un divertimento a 360 gradi.

Il paragone col calcio?

Siamo sempre nel mondo dello sport, noi ex calciatori siamo un po'avvantaggiati: per noi è uno sport praticabile ma soprattutto divertente

VAI AL VIDEO DELL'INTERVISTA