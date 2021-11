Totti, in 'All or nothing - Juventus' il suo incontro con Pirlo: «Io juventino? Mi sa che hai il Covid...»

Compare anche Francesco Totti in 'All or Nothing - Juventus'. Anche la visita alla Continassa dell'ex capitano della Roma è ripresa nella docuserie di Amazon Prime, che raccontano i retroscena e le curiosità della scorsa stagione.

Nella quarta puntata c'è anche l'incontro tra Totti e Andrea Pirlo, alla presenza di Pavel Nedved e degli allora collaboratori dell'ex tecnico bianconero, Tudor, Baronio e Bertelli. “Dillo che sei sempre stato tifoso juventino", dice scherzando Pirlo all'ex capitano della Roma. Totti replica “Non è che sei positivo? Non è che hai il Covid? Io ho avuto tutto!”. L'incontro era avvenuto lo scorso 24 febbraio, dopo che l'ex numero 10 giallorosso è risultato positivo al Covid. Poi ancora Totti scherza con Pirlo: "Fuori di qui ancora vendono le tue magliette, ci hanno visto lungo alla Juve...".

Il colloquio tra i due prosegue e Totti chiede a Pirlo le sue sensazioni dopo i primi mesi da allenatore: “All'inizio è tosta, eh?". Pirlo risponde: "Così è difficile, ogni tre giorni giochi e poi fai scarico, hai tredici giocatori, non riesci a preparare niente”.