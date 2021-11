Totti, firmato un biennale in Cina: farà da testimonial

L'annuncio era arrivato ieri su Instagram, in un modo che aveva sicuramente alimentato le curiosità di tutti. Francesco Totti inizia una nuova avventura in Cina. Nella giornata di ieri l'ex capitano giallorosso è stato il protagonista di un post su Instagram di un'agenzia di marketing. Nella foto si vede Totti con maglia e pallone da calcio. "La Cina ha creduto in te! - il messaggio dell'agenzia - Sono fiero di aver contribuito a farti firmare questo biennale... Si parte!".

Non si parla ovviamente di un possibile ritorno in campo, ma di sponsor. La bandiera della Roma, riconosciuta in tutto il mondo, farà alcune apparizioni da testimonial per vari progetti cinesi.

(corrieredellosport.it)