Tottenham: Savorani è il nuovo preparatore dei portieri

Marco Savorani è il nuovo preparatore dei portieri del Tottenham. Ad annunciarlo, poco dopo l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina degli spurs, è il club inglese nella giornata odierna: "Siamo lieti di annunciare l'arrivo di Marco Savorani come preparatore dei portieri della prima squadra", ha scritto il Tottenham su Twitter.

Savorani è stato a lungo nella Roma collaborando con i diversi allenatori fino all'arrivo di Mourinho che ha scelto di affidare i propri portieri a Nuno Santos.

We are pleased to announce the appointment of Marco Savorani as our First Team Goalkeeper Coach.

Welcome to Tottenham Hotspur, Marco! ?

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 17, 2021