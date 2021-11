Tottenham: Conte è il nuovo allenatore (FOTO e VIDEO)

Dopo l'esperienza con l'Inter culminata con la vittoria dello scudetto, Antonio Conte riparte dalla Premier League: il tecnico è il nuovo allenatore del Tottenham, come annuncia il club con un comunicato e un video su Twitter, dopo l'esonero di Nuno Espírito Santo. L'ex Juve ed Inter torna in Inghilterra, dove ha già allenato il Chelsea in passato, e firma col Tottenham fino al 2023.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021