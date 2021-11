Striscia La Notizia: 'Tapiro d'oro' a Mourinho. Ma lo Special One fugge senza ritirarlo

Il primo traguardo raggiunto non è esattamente quello dei più ambiti: il 'Tapiro d'Oro' di 'Striscia La Notizia'. José Mourinho per tutta risposta lo respinge al mittente.

L'allenatore della Roma è l'ultimo destinatario dell'ironico premio del tg satirico di Canale 5, premio che è stato platealmente ignorato dallo Special One. Raggiunto nella capitale dall'inviato Valerio Staffelli, il tecnico giallorosso non ha rilasciato commenti ed è salito a bordo della sua auto, senza ritirare la statuetta. Una scena non nuova: era già successo nel 2009, quando sedeva sulla panchina dell’Inter. Allora Staffelli inseguì in auto Mourinho fino ad Appiano Gentile e lo aspettò fuori la sua abitazione di Como, non ottenendo alcuna risposta.