Serie A, Milan-Inter 1-1: rossoneri ancora primi col Napoli. Rigore sbagliato da Lautaro

Finisce 1-1 il derby di Milano che ha chiuso la giornata di Serie A, ora in pausa per dar spazio alle Nazionali nel prossimo weekend. Vantaggio dell'Inter con l'ex Chalanoglu a segno su rigore, pareggiato poco dopo dall'autorete di De Vrij. Per i nerazzurri il rimpianto del rigore sbagliato da Lautaro. Con questo pareggio, il Milan resta al primo posto insieme al Napoli, fermato in casa dal Verona, mentre l'Inter resta terza a 25 punti, avvicinata da Atalanta e Lazio vittoriose contro Cagliari e Salernitana.