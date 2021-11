Serie A: con le giovanili di Roma e Milan riparte la lotta al match-fixing

Riparte l'appuntamento con la formazione sui temi dell'integrità sportiva, del betting e del match-fixing, dedicato ai calciatori dei settori giovanili dei club della Lega Serie A e di quelli impegnati nel Campionato Primavera 1 2021/2022. L'iniziativa, promossa dalla Lega Serie A, in collaborazione con Sportradar AG e Istituto per il Credito Sportivo, ha l'obiettivo di informare ed educare i giovani atleti su tematiche di fondamentale importanza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

A partire da domani appuntamento in streaming per le formazioni Primavera, Under 17 e 18 dell'AS Roma, per poi proseguire venerdì 12 con i calciatori Primavera del Milan: i giovani del club giallorosso e quello rossonero incontreranno l'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, che spiegherà ad atleti, staff tecnici e dirigenti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme.

(ansa)