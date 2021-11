Salah vince il 'Golden Foot': "Grandi momenti in Italia"

SKY SPORT - A Montecarlo, a Salah è stato assegnato il 'Golden Foot'. Queste le parole dell'egiziano che ha parlato anche della sua esperienza alla Roma: "Tante leggende del calcio lo hanno vinto. Penso che venire in Serie A mi abbia aiutato tantissimo perché quando ero al Chelsea dovevo cambiare tipo di calcio e cultura".

Prosegue Salah sulla sua esperienza in Serie A: "Sentivo che avevo bisogno di cambiare il mio modo di giocare e così sono andato in Italia e ho giocato bene e mi ha aiutato molto ad arrivare dove sono ora. Cerco sempre di trovare le motivazioni dentro di me, non so esattamente come, ma battere il record di Drogba è stato uno stimolo perché lui è una leggenda. Ho vissuto grandi momenti a Roma e a Firenze, i tifosi erano fantastici e mi facevano sempre sentire il loro amore. Mi hanno aiutato tantissimo a crescere sia come persona sia come giocatore e posso solo ringraziarli. Forse ci incontreremo e giocheremo ancora contro".