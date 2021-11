Sabatini: "Pastore è arrivato a Roma con un serio problema alle anche. Lavorare con Mourinho? Binomio suggestivo, ma improponibile"

RADIO MEDIAGOL - L'ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista, all'interno della quale si è soffermato anche su alcuni temi riguardanti la società giallorossa. In particolar modo su Javier Pastore, ma ha anche risposto a una domanda su José Mourinho. Le sue parole:

"Se mi aspettavo qualcosa in più da Pastore? Sì, soprattutto nella sua esperienza romana, ma so con certezza che Pastore è arrivato alla Roma con un serio problema alle anche, che non ha potuto risolvere in fretta. Mi dispiace tanto per Roma e per la Roma, perché comunque ancora oggi in buona condizione fisica sarebbe in grado di offrire spettacoli degni di questo nome. Mi dispiace tanto".

Che binomio tecnico-dirigenziale sarebbe stato Mourinho-Sabatini?

"Suggestivo (ride, nda), ma improponibile. Nessuno pensa a me alla Roma e sarebbe anche sbagliato forse, Mourinho è un accentratore, non c'è bisogno di un direttore sportivo come me, assolutamente".

