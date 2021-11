Rosella Sensi: "La Roma meriterebbe qualche punto in più. Spalletti? Con lui avremmo meritato di più"

IL MATTINO - In un'intervista al quotidiano campano, Rosella Sensi ha parlato di Luciano Spalletti, allenatore della Roma durante la sua presidenza nella capitale e oggi sulla panchina del Napoli. Queste le parole della Sensi:

Cosa direbbe dello Spalletti romano?

"Aveva un parco giocatori molto importante e insieme ci siamo tolti anche qualche bella soddisfazione. Anche se forse avremmo meritato qualcosa in più. Come dimenticare la serie di 11 vittorie consecutive e il momento dell’infortunio di Francesco Totti. Aveva creato un gruppo molto bello e quelli sono stati anni molto importanti e positivi. Ricordo perfettamente quel clima bellissimo che si respirava anche con mio padre. È stato un periodo che ricordo con grande affetto"

Che idea si è fatta della questione Totti-Spalletti?

"In quel periodo non facevo più parte della società. Personalmente non avrei mai mandato via Totti da Trigoria e penso che chi aveva la gestione della società avrebbe dovuto tutelare maggiormente Totti, che era il capitano della Roma un simbolo per tutti"