Roma-Zorya: 100esima presenza per Mancini con la maglia giallorossa

Roma-Zorya segna un grande traguardo per Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso infatti è sceso in campo dal primo minuto, collezionando così la sua 100esima presenza con questa maglia. In campionato ha disputato 78 partite, 3 in Coppa Italia, 5 in Conference League (preliminari compresi) e 14 in Europa League. Inoltre ha realizzato anche 7 reti e 3 assist. La Roma ha voluto omaggiare il difensore su Twitter.





? Quella di oggi è la presenza numero ? di Gianluca Mancini in giallorosso ?#RomaZorya #ASRoma pic.twitter.com/pZO1pOnM9g — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2021