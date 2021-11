Premier League: safe standing area in 5 stadi dal 1 gennaio, c'è l'ok delle autorità inglesi

Vengono definite 'Safe standing areas'. La traduzione è immediata: indica infatti un'area degli stadi dove è possibile assistere in piedi (e in sicurezza) alle partite. Una soluzione di cui si è parlato molto negli ultimi anni e anche stavolta è l'Inghilterra a fare da apripista. Il governo inglese ha infatti annunciato oggi, per bocca del ministro dello Sport Nigel Huddleston, di aver avviato una sperimentazione per la realizzazione di standing area in alcuni impianti.

Sono 5 complessivamente i club che partecipano a questo 'trial', che partirà dal prossimo 1 gennaio e durerà fino a fine stagione. Tra questi 4 tra le big di Premier League: Chelsea, Manchester United, Manchester City e Tottenham. A loro si è unito anche il Cardiff City, che milita invece nella Championship. Le richieste di adesione alla sperimentazione sono state approvate oggi dalla Sports Grounds Safety Authority. Si tratta di una svolta epocale in particolare per il Regno Unito, visto che da quasi 30 anni, in seguito alle tragedie dell'Heysel e di Hillsborough, le leggi inglesi vietavano ai tifosi di stare in piedi sugli spalti.