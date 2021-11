Pallone d'Oro: vince Messi, terzo Jorginho. A Donnarumma il Trofeo Yachine

Serata di gala, come di consueto, per la cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro. Al Théâtre du Châtelet di Parigi si riuniscono i più grandi personaggi del calcio, del presente e del passato, in occasione di uno degli eventi che suscita più curiosità e speculazione da parte dei tifosi di tutto il mondo. Tante le categorie in gara, fra cui ovviamente quella per l'ambitissimo Ballon d'Or.

Robert Lewandowski l'attaccante dell'anno, mentre Pedri si aggiudica il premio come miglior giovane. Ad Alexia Putellas del Barcellona il Pallone d'Oro per la categoria femminile, mentre il Trofeo Yachine viene assegnato a Gianluigi Donnarumma. A Lionel Messi il trofeo principale.

La Top 10 del Pallone d'Oro

1° - Lionel Messi

2° - Robert Lewandowski

3° - Jorginho

4° - Karim Benzema

5° - Ngolo Kanté

6° - Cristiano Ronaldo

7° - Mohamed Salah

8° - Kevin De Bruyne

9° - Kylian Mbappé

10° - Gianluigi Donnarumma