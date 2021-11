Padel: Totti, De Rossi e Candela di nuovo in campo per la BSG Cup (FOTO)

Francesco Totti e Daniele De Rossi fanno ancora da spot per il padel. I due ex capitani della Roma sono stati tra i protagonisti della giornata odierna della BSG Padel Cup, una tre giorni di padel sui campi del Villa Pamphili Padel Club di Roma

La giornata di oggi ha visto protagonisti gli ex calciatori e i giocatori professionisti del Padel italiano: oltre a Totti e De Rossi erano presenti tra gli altri Vincent Candela, Luigi di Biagio, Giuliano Gianichedda, Stefano Fiore, Gimmy Maini e Bernardo Corradi, che si sono sfidati con i migliori giocatori del padel italiano. La finale si è giocata tra Vincent Candela in coppia con Emanuele Fanti contro Stefano Fiore e Simone Iacovino, vinta dall'ex difensore giallorosso e dal suo compagno per 6-4

Tra una sfida e l’altra, Francesco Totti plaude al successo della squadra femminile di Padel che rientra dai Mondiali in Qatar con una meritata medaglia di bronzo: “Donne alla ribalta, bello e significante sapere di essere allo stesso livello”. Gli fanno eco Daniele De Rossi che definisce le Padeliste italiane “prime tra gli umani” dopo le professioniste - ancora irraggiungibili - spagnole e argentine e Corrado Bernardi che ricorda l’importanza dello sviluppo dello sport al femminile che “sta prendendo piede come giusto che sia”.