Oriali: "Felice per Mourinho, ne sa una più del diavolo...."

SKY SPORT - Nel corso di un'intervista ai microfoni dell'emittente televisiva, Lele Oriali, dirigente nerazzurro ai tempi di Mourinho all'Inter, parla anche dello scontro tra Roma ed Inter, in programma il 4 dicembre allo Stadio Olimpico: "Mi fa un bell’effetto vedere nuovamente Mourinho in Italia, su una panchina diversa da quella dell’Inter, non vedo perché non debba essere così - commenta a Monte Carlo, dopo essere stato premiato con il Golden Foot Legend Award -. Sono felice per José, sta facendo molto bene con la Roma, ma su questo non avevo dubbi. A breve i giallorossi affronteranno l’Inter, una situazione tutta da scoprire, non sarà semplice per i nerazzurri perché Mourinho ne sa una più del diavolo. Giocare contro un allenatore come lui è sempre molto complicato".