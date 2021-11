Olimpico, il campo regge: niente rizollatura totale per Italia-Svizzera

Il campo dello Stadio Olimpico ha reagito bene al doppio impegno del weekend, il test match di rugby tra Italia e All Blacks e la gara di Serie A di ieri tra Lazio e Salernitana. Dopo i timori le polemiche dei giorni scorsi, con la Figc aveva anche valutato l'ipotesi di cambiare sede, l'impianto del Foro Italico si prepara a ospitare Italia-Svizzera, partita in programma venerdì e decisiva per la qualificazione al Mondiale.

I timori sulle condizioni del terreno non hanno trovato risvolti concreti. Merito anche dell’opera di prevenzione messa in atto sabato mattina. Il campo è stato coperto con i teloni antipioggia e una squadra di giardinieri, operai e manutentori ha lavorato minuziosamente durante le pause e al fischio finale del test match di rugby tra azzurri e neozelandesi. Il tutto sotto la supervisione di agronomi specializzati, che hanno verificato le condizioni della superficie di gioco anche nella mattinata di domenica. Il terreno ha retto bene ai due impegni ravvicinati e non sarà necessaria una rizollatura totale.

