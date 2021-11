Olimpico: dal 15 novembre tour aperto a tutti

Al via dal 15 novembre il tour dello stadio Olimpico, come fa sapere la Roma con un comunicato ufficiale:

L'Olimpico non aprirà più solo il giorno della partita: dal 15 novembre, gli appassionati potranno immergersi in un percorso esperienziale e fortemente emotivo all'interno dello stadio.

Presentato giovedì, il tour dello Stadio Olimpico è un progetto di nuova generazione interamente bilingue (italiano e inglese) realizzato grazie alla collaborazione tra Roma, Lazio e Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Attraverso il binomio tra la grande storia del più importante impianto sportivo italiano e una forte carica emotiva, il percorso permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza diretta e memorabile.

Il viaggio partirà da un passato glorioso, rappresentato dai più grandi eventi come le Olimpiadi del '60, gli Europei e i Mondiali di Atletica (rispettivamente 1974 e 1987), i Mondiali di calcio del '90, gli scudetti, passerà per gli eventi sportivi ed extra sportivi che hanno caratterizzato l’ultimo ventennio, e ci condurrà al prossimo futuro, con gli Europei di atletica del 2024.

Il tour prevede la visita di luoghi finora inaccessibili, come il percorso delle leggende dove i protagonisti hanno scritto la storia dell’ impianto, da Francesco Totti a Usain Bolt, da Vasco Rossi a Roger Waters, la mixed zone, gli spogliatoi, la sala trofei, Be a hero, il campo da gioco, le tribune, per concludersi con lo Store dello Stadio dove poter acquistare un ricordo, e nel bistrot ristorante firmato Antonello Colonna.

