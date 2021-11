Mise-Dazn, l’incontro slitta a domani

È slittato a domani alle 9 l'incontro tra i vertici Dazn e il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, inizialmente previsto per oggi pomeriggio e annunciato la settimana scorsa con la convocazione al Mise dei "vertici di Dazn per fare chiarezza, a tutela dei consumatori, anche sulle ultime decisioni dell'azienda che detiene i diritti tv del calcio di serie A". Al centro dell'attenzione la questione della "concurrency", ovvero la visione di stream contemporanei su due dispositivi diversi con lo stesso abbonamento. Dazn era pronto a mettere fine a questa possibilità: la decisione era arrivata in risposta alla condivisione di password (cosa inizialmente tollerata), meccanismo che avrebbe prodotto un’accelerazione poco controllabile di abusi contrattuali, con visioni non solo in famiglia Il Mise ha convinto Dazn a desistere, ma rimane la volontà di intervenire in qualche modo all'inizio della prossima stagione.

(Il Sole 24 ore)