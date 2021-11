'Match-fixing', Alberto De Rossi: "Fenomeno che va fermato" (FOTO)

Al via con la Roma il workshop sull'integrità del gioco e il contrasto del match-fixing: l'iniziativa, promossa dalla Lega Serie A in collaborazione con Sportradar AG e Istituto per il Credito Sportivo, ha l’obiettivo di informare ed educare i giovani atleti su tematiche di fondamentale importanza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

"Il match-fixing è un fenomeno che va fermato - ha detto il tecnico della Roma Primavera Alberto De Rossi, come riporta il profilo della Lega Serie A su Twitter -. Per questo sono convinto che sia molto importante organizzare degli incontri con i ragazzi che si affacciano in questo mondo da professionisti, perché possano affrontare la situazione in modo corretto se si dovessero trovare di fronte ad attività sospette".