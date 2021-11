Francia-Kazakistan: Veretout parte dalla panchina

Terzo giorno di partite per le nazionali e oggi potrebbe essere il turno di Jordan Veretout. Convocato in extremis dal ct della Francia Didier Deschamps dopo il forfait di Pogba, il centrocampista della Roma sarà impegnato stasera per il match con il Kazakistan per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Annunciata la formazione ufficiale dove però è assente il numero 17 giallorosso, che partirà dalla panchina.