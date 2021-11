FOTO - Trigoria, lavoro in campo per Spinazzola: esercizi col pallone per il terzino

Con ogni probabilità farà il suo ritorno in campo nel 2022, ma Leonardo Sinazzola ha cominciato l'ultima fase di riabilitazione. Il terzino è tornato ormai ad allenarsi in campo e a svolgere esercizi con il pallone come si può evincere dagli scatti che giungono da Trigoria. Sarà lui il primo acquisto invernale per Josè Mourinho.