Tammy Abraham si prepara al ritorno in campo con la Roma e si carica per la sfida di domani sera con il Genoa. "Pronto per domani", scrive l'attaccante inglese su Instagram, dove ha pubblicato nelle storie alcuni scatti dell'allenamento a Trigoria di questa mattina. Il tutto seguito da un romanissimo 'daje' che non sarà certamente sfuggito ai tifosi giallorossi.