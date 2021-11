FOTO - I Fedayn ricordano Sandri: "Il tuo ricordo per sempre, Gabriele vive"

"Il tuo ricordo per sempre. Gabriele Vive", recita lo striscione con cui i Fedayn, uno dei gruppi storici della Curva Sud, ricordano Gabriele Sandri. Ricorre oggi, infatti, il 14° anniversario della morte di Sandri, tifoso laziale ucciso da un colpo di arma da fuoco presso l’area di servizio di Badia al Pino mentre era in viaggio per raggiungere Milano ed assistere ad Inter-Lazio.