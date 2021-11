Anche quest'anno Francesco Totti partecipa alla Lega Calcio a 8. Oggi la squadra dell''ex capitano della Roma, la Totti Sporting Club, ha perso per 5-4 contro il Frosinone. Protagonista della serata è stato comunque il numero 10 che, dopo aver realizzato una doppietta, è stato costretto ad uscire per infortunio muscolare a 10 minuti dalla fine del match. Con questi due gol Totti è salito a 6 reti complessive nella competizione, realizzate in sole quattro partite.