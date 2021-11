Felix: l'attaccante della Roma inserito nella top 11 europea dei migliori u21 della settimana (FOTO)

Momento d'oro per Felix Afena-Gyan, che si gode tutte le attenzioni che si è meritato con la doppietta messa a segno in casa del Genoa. Il giovane attaccante della Roma è stato anche inserito dal sito specializzato whoscored.com nella top 11 europea dei migliori u21 della settimana. Insieme al ghanese, calciatori del calibro di Vinicius Jr del Real Madrid e Vlahovic della Fiorentina.

?? U21 Team of the Week in Europe's top 5 leagues pic.twitter.com/3vTLl4a0Tx

— WhoScored.com (@WhoScored) November 23, 2021