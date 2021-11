Empoli-Fiorentina: daspo di 3 anni al tifoso che ha molestato la giornalista

Il questore di Firenze ha inflitto tre anni di Daspo ad Andrea Serrani, il 45enne tifoso viola che vive in provincia di Ancona e che sabato scorso, all'esterno del "Castellani", ha molestato la giornalista di "Toscana Tv" Greta Beccaglia. Il provvedimento, fa sapere la questura di Firenze, è valido dalla giornata di oggi, che fra l'altro coincide con la sfida del "Franchi" fra Fiorentina e Sampdoria.

Greta Beccaglia, intanto, ai microfoni di "105 Kaos", in onda su Radio 105, ribadisce: "Io non ho sentito questa persona. Questa mattina ho fatto la denuncia, non ho sentito la persona e non ho neanche letto le scuse, me le hanno dette perché è tutto il giorno che faccio interviste. Non ho avuto neanche la possibilità di capire che cosa lui abbia realmente detto. Ma io porto avanti la mia battaglia perché le scuse non le accetto. La mia denuncia ha denunciato il suo gesto, ma anche il gesto di tante altre persone che erano lì presenti. Porto avanti questa battaglia per tutte quelle ragazze che subiscono a telecamere spente giorno".