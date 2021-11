+++ EMERGENZA +++ Smarrito Giovanni Manna la sera del 16.11 nei pressi del Gemelli (TUTTI I DETTAGLI)

Nella notte del 16 novembre un uomo, Giovanni Manna, è scomparso dalla sala di attesa dell'Ospedale Gemelli e da quel momento non è stato ancora rintracciato. Il 73enne è stato immortalato l'ultima volta dalle telecamere della struttura intorno alle 21:30. Sin da subito i familiari e gli amici si sono attivati per cercarlo, contattando anche le forze dell'ordine. L'uomo, alto 185cm per 80kg, di corporatura media e capelli e baffi bianchi, stempiato, al momento della scomparsa, indossava un piumino grigio, un golf di lana, jeans e scarpe sportive. La famiglia ha lanciato molti appelli per cercare di ritrovare Giovanni, affetto da Alzheimer ed ha organizzato anche un raduno per continuare a cercarlo. L'incontro avverrà domani, sabato 20 novembre, alle ore 10:00 all'Ospedale Gemelli, al lato dell'Eliporto, su Via Trionfale. "Più siamo più zone copriremo. Per favore condividete e partecipate numerosi" - l'appello del figlio. Sui social ha scritto anche: “​Mio papà Giovanni Manna non è stato ancora ritrovato. Ieri sono circolate varie notizie, molte false. L’unica certezza è che è stato acceso il telefono (con la sua SIM) due volte sempre in zona Monte Mario. Ma per ora, purtroppo, nulla”.

? RADUNO DOMANI h10 INGRESSO GEMELLI LATO ELIPORTO ? Domani maxi raduno h10.00 al Gemelli lato eliporto su Via Trionfale. Più siamo più zone copriremo. Per favore condividete e partecipate numerosi ??#GiovanniManna pic.twitter.com/vXtUICUIcx — Matteo Manna (@MatteoManna) November 19, 2021