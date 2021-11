Elche, Pastore: "3 anni in Italia senza le condizioni per giocare, avevo perso fiducia. Ora sto bene"

BEIN SPORTS - Javier Pastore, ora all'Elche dopo aver concluso la sua esperienza con la maglia della Roma, è tornato a parlare e ha raccontato il suo attuale stato di forma dopo aver cambiato club: "Questo cambio di club mi ha fatto bene. Ho passato 3 anni in Italia senza le condizioni per giocare. Ora mi sento benissimo con il gruppo, la squadra e la città. Le persone sono fantastiche. Mi sento bene fisicamente, posso allenarmi tutti i giorni ed essere disponibile per una partita - ha detto al canale sportivo -. Avevo perso la fiducia giocando di meno, ma ora mi sto ritrovando. Sono molto felice. Ho lavorato molto".