Diritti Tv: il ministro Giorgetti convoca i vertici di DAZN per il caso doppia utenza

Le indiscrezioni di ieri, non ancora smentite, hanno sollevato un polverone. DAZN è orientata a mettere un freno alla doppia utenza, consentendo lo streaming delle partite di Serie A su un solo dispositivo. E anche il Governo chiede chiarimenti.

La mossa dell'esecutivo è stata fatta da Giancarlo Giorgetti, Ministro per lo Sviluppo Economico. Giorgetti infatti ha convocato al Mise i vertici di DAZN per fare chiarezza, a tutela dei consumatori, sulle ultime decisioni dell'azienda che detiene i diritti tv del calcio di serie A. Giorgetti, insieme con la sottosegretaria Anna Ascani che ha la delega sulla materia, ha invitato i rappresentanti dell'emittente televisiva per un incontro che si terrà martedì prossimo, il 16 novembre, alle ore 15.