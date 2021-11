De Sanctis: "Vogliamo essere protagonisti, siamo fiduciosi sul progresso continuo della Roma"

Morgan De Sanctis sta lavorando al fianco di Tiago Pinto da ormai un anno, da quando, a gennaio scorso, i Friedkin consegnarono la poltrona di General Manager all'ex dirigente del Benfica. Queste le parole di De Sanctis: "Vogliamo essere protagonisti, ma questo ruolo ce lo dobbiamo guadagnare sul campo. Non era scontato acquisire subito un’identità. I risultati saranno definitivi a fine stagione, lì si potrà trarre un bilancio più chiaro".

Continua De Sanctis: "La Roma è una società importante che da tempo non alza un trofeo, ma bisogna arrivarci con un percorso virtuoso. Dobbiamo aspettarci un progresso continuo, siamo fiduciosi". Chiusura sulla pesante sconfitta rimediata a Bodo in Conference League: "La brutta figura di Bodo va derubricata come un incidente di percorso che non deve più ripetersi".

(romapress.net)