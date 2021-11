De Bruyne su Mourinho: "Non porto rancore nei suoi confronti, ma tra di noi al Chelsea non ha funzionato"

Kevin De Bruyne è sicuramente uno dei grandi rimpianti del Chelsea. Il calciatore del City, intervistato dal sito belga, ha parlato della sue esperienza blues e del suo rapporto difficile con Josè Mourinho: "Non ho mai parlato con Mourinho del perché non fossi utilizzato stabilmente. Mi sono allenato duramente, ho fatto vedere buone cose. Ma è un mito dire che se ti alleni bene hai più possibilità di giocare in partita. Non è vero. Quando ho capito che non sarei più sceso in campo ho allentato un po' la presa negli allenamenti, poi ho imparato a comportarmi in maniera diversa. Non vedevo una via di uscita da questa situazione. Volevo soltanto andarmene. Ma non odio Mourinho, non sono un ragazzino. Semplicemente non ha funzionato".

