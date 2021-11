Capello: "Propongo di mettere un ex giocatore vicino al Var"

«È stata una partita molto bella, il Milan ha meritato e mi è sembrato più squadra e convinto della propria forza, ma la Roma è stata sfortunata». L'ex tecnico di Milan e Roma Fabio Capello fa il punto del big match di ieri sera all'Olimpico che ha suscitato polemiche per l'assegnazione del rigore del 2-0: «inutile parlare dei rigori, è vero che è stato toccato ma il calcio non è il basket, non è un gioco di non contatto, la mia proposta è di mettere un ex giocatore vicino al Var per poter discutere di queste situazioni. Disturbano invece quei giocatori perchè si buttano a terra e non hanno niente come ieri in Roma-Milan». Ibrahimovic? «Quando Ibra arrivò alla Juve non sapeva calciare e poi con Galbiati gli insegnammo a calciare ma si capiva che per voglia e applicazione sarebbe diventato un grande». Sulla Roma e Mourinho: «Lui - aggiunge Capello - è adattissimo alla Roma, è una piazza che si esalta e si deprime in pochissimo tempo, ma lui è l'uomo giusto per una piazza così».

(Radio Anch'io)