FOTO - Calcio a 8: per Totti rientro con tripletta nel 4-4 del suo Sporting Club

Francesco Totti torna in campo e il suo rientro è in grande stile. L'ex capitano della Roma anche in questa stagione partecipa alla Lega Calcio a 8 con la sua squadra, il Totti Sporting Club e nell'ultimo turno di stasera ha recitato un ruolo da protagonista. Tornato in campo dopo 3 settimane di stop, Totti ha realizzato una tripletta nel match della sesta giornata della Lega Calcio a 8 contro l'Asd Peperino, terminato 4-4. L'altro gol dello Sporting Club è stato realizzato da Davide Moscardelli, uno dei tanti 'volti noti' della squadra dell'ex numero 10 (in rosa c'è anche David Pizarro, oltre all'ex Primavera della Roma Romondini). Terza presenza stagionale per Totti, che con la tripletta di stasera sale a 4 gol complessivi nella classifica marcatori.