Balzaretti: "Ho fatto un percorso di formazione importantissimo con i dirigenti della Roma"

L'ex giocatore della Roma, per un periodo anche dirigente del club, e attuale direttore sportivo del Vicenza, Federico Balzaretti, è intervenuto durante il Social Football Summit 2021: "Non basta essere stati calciatori per essere dei bravi manager. Ho avuto la sfortuna/fortuna di interrompere la mia carriera a 31 anni prima di un calvario di un anno e mezzo che ha poi sancito il mio ritiro. Ho avuto modo di fare un percorso di formazione importantissimo con i dirigenti della Roma tra cui Massara. Una decina di giorni fa è capitata l’occasione importantissima del Vicenza, un’opportunità per cui mi sento preparato ed ho colto al volo la proposta".