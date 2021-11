Con un valore complessivo di rosa di 429,25 milioni di euro, la Roma dei Friedkin si piazza al 19esimo posto tra i club europei per valore. La società giallorossa è la quinta squadra in Serie A per valore di mercato dei propri giocatori, alle spalle di Juventus, Inter, Napoli e Milan. Il calciatore più prezioso è Lorenzo Pellegrini: 45 milioni di euro è la cifra data al capitano della Roma.

