AS Roma Calcio a 8, vinto il derby all'ultimo minuto: Lazio battuta 3-2 con un autogol in "stile" Paolo Negro (VIDEO)

Roma è giallorossa. Nella cornice dello Sportcity, davanti a una cinquantina di tifosi, l'As Roma Calcio a 8 vince il derby contro la Lazio Calcio a 8 all'ultimo minuto grazie ad un autogol che ricorda molto quello di Paolo Negro nel 2000. Partita tiratissima fin dai primi minuti con i biancocelesti che trovano il vantaggio con il destro dalla distanza di Ferri. La reazione degli uomini di Ferretti è immediata e prima con Leonardi poi con Rida, dopo uno splendido assist di tacco di Rante, ribaltano il match chiudendo avanti la prima frazione di gioco. Nella ripresa un disimpegno errato della difesa romanista offre ad Amico la palla del 2-2, ma al minuto 50 una rimessa laterale di La Ruffa finisce sulla testa del capitano biancoceleste Gimelli che sbaglia porta per il 3-2 finale che fa partire la festa giallorossa. 3 punti d'oro che portano la Roma a quota 14 punti, al quarto posto in classifica.