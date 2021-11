Aquilani: "Da giocatore e tifoso fu dura lasciare la Roma. Il Liverpool una grande opportunità, ma il problema furono gli infortuni"

L'ex centrocampista della Roma, Alberto Aquilani, ha rilasciato una lunga intervista al sito di Liverpool parlando della sua esperienza con i Reds. Le sue parole:

"Molte persone pensano di aver speso troppi soldi e di non avermi mai fatto giocare, quindi sono stato un flop. Hanno ragione. È giusto. Ma dietro a questo sono successe molte cose. Per me è stato molto difficile lasciare la Roma, da giocatore e tifoso. Ricordo quando ero più giovane, Arsenal e Chelsea mi hanno fatto grandi offerte ma non volevo lasciare la Roma. Quello che è successo dopo, è che ho subito un grosso infortunio e le cose sono cambiate. Sono rimasto fuori 4-5 mesi. Il Liverpool per me è stata una grande possibilità. Era un sogno. Tutti mi dissero che era un paradiso calcistico e che sarebbe stata la scelta giusta. Un grande club composto da grandissimi giocatori. Gerrard era un eroe per me, per cui giocare al suo fianco è stata una grande opportunità. Il problema era che ero infortunato. Ho detto a Rafa Benitez, 'Rafa, va bene verrò, sono davvero felice di venire, ma sono infortunato'. ' Nessun problema, faremo l'accordo per cinque anni. Non per cinque mesi o cinque giorni, per cinque anni in modo da avere il recupero'. Sono stato molto felice di firmare. Fui pagato un sacco di soldi. In quel momento ero un grande nome per il Liverpool, un grande trasferimento, quindi la gente, i giornalisti, la stampa, tutti, si aspettano che io fossi un grande giocatore. Ma la verità è che ero infortunato e poi panchina per cinque mesi. È stato molto, molto difficile venire in un altro club e non giocare. Non perché non volevo giocare, perché non potevo giocare. È stato difficile e la squadra non stava andando bene quell'anno. Uscimmo dalla Champions League, uscimmo dalle prime quattro. Non era una buona situazione".

(liverpoolecho.co.uk)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE