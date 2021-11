Ai tempi del Var: birra speciale del 16Birra (FOTO e VIDEO)

Ce lo dicevano anche da bambini... il gioco è bello quando dura poco! Ma quando c’è da giocare, 16Birra non si tira indietro. Stiamo vivendo un momento complicato a livello arbitrale e i ragazzi del 16Birra hanno deciso di sdrammatizzarlo con una birra speciale “The Var Game”. L’etichetta è stata realizzata, come al solito, da Fabrizio Birimbelli, in arte “il Pupazzaro”. La grafica ammicca alla serie del momento “Squid Game” e vuole essere un amuleto per evitare di essere ancora “vittime” del Var. Potete acquistare la lattina al 16Birra in via di Porta Furba 16.