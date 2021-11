Ag. Felix: "È stato fantastico, deve ringraziare Mourinho per la fiducia. Questo è solo un assaggio delle sue qualità"

OKCALCIOMERCATO.IT - Il classe 2003, Felix Afena-Gyan, ha trovato i primi suoi due gol in Serie A nella trasferta di Genova, grazie ai quali la Roma ha portato a casa tre punti fondamentali contro il Genoa imponendosi per 0-2. L'agente del calciatore, Oliver Arthur, ha commentato il grande momento che sta vivendo il suo assistito poco dopo la fine del match: "È fantastico, davvero fantastico. Questa doppietta è frutto di sacrifici e duro lavoro. Credo sia solo un assaggio delle grandi qualità di Felix, che sicuramente deve ringraziare José Mourinho per la fiducia che ha riposto in lui. Sono felicissimo, Felix merita questa soddisfazione".