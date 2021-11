"A Scuola di Tifo", Di Guglielmo protagonista con Ceasar: "Felice di rappresentare la Roma"

Prosegue l'iniziativa di Roma Cares per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche socialmente rilevanti. Questa volta sono state le due giallorosse Ceasar e Di Guglielmo le protagoniste di "A Scuola di Tifo", come fa sapere il club:

Camelia Ceasar e Lucia Di Guglielmo sono state protagoniste di un nuovo appuntamento con “A Scuola di Tifo - Che talento queste ragazze”, il progetto di Roma Cares volto a sensibilizzare gli studenti su tematiche socialmente rilevanti. Il programma è dedicato a Willy Monteiro, il ragazzo brutalmente ucciso nel 2020 a Colleferro.

L’incontro – avvenuto con una classe di 19 ragazzi di un quinto anno dell’Istituto Tecnico Industriale Statale, Galileo Galilei – è stato organizzato nell'ambito della campagna “Amami e Basta”.

In vista del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, i temi affrontati sono stati la discriminazione di genere e la lotta alla violenza contro le donne.

Ecco le parole di Lucia Di Guglielmo: “Sono felice di rappresentare la Roma in eventi come questo, prima di essere calciatrici siamo persone, quando abbiamo la possibilità di mandare messaggi positivi come quello di oggi sono la prima a voler partecipare”. E ancora: “Il femminicidio probabilmente è qualcosa che ci sembra lontano dalla quotidianità di tutti noi, per questo credo che affrontare temi del genere nelle scuole aiuti a sensibilizzare anche i più giovani”.

All’evento ha partecipato anche l’Assessora alle attività produttive e alle pari opportunità, Monica Lucarelli. “Dobbiamo partire dai più giovani – ha spiegato Lucarelli – per centrare risultati nel medio e lungo termine e quindi progetti come questo realizzato dalla Roma, e promossi attraverso testimonial come calciatrici e calciatori, sono fondamentali”. “Lo sport, e il calcio in particolare, grazie alla sua ampia platea ha il dovere di restituire alla società valori e rispetto, ringrazio quindi la Roma sperando che questa ispiri e faccia da traino anche per le altre società sportive”.

Era presente all'evento anche il direttore del Roma Department Francesco Pastorella, che ha dichiarato: “Lo scorso anno abbiamo deciso di promuovere una campagna contro la violenza sulle donne, quella di Amami e Basta, cercando di fare qualcosa di concreto. Insieme al nostro partner Manpower, abbiamo organizzato dei corsi di formazione rivolti a donne che avevano subito violenza; ne abbiamo aiutate molte, non dobbiamo fermarci ora”.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE E GUARDA LE FOTO