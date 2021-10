Watford, ufficiale: Ranieri è il nuovo allenatore (FOTO)

Claudio Ranieri torna in Inghilterra: l'ex tecnico, tra le altre squadre anche della Roma, inizia una nuova avventura alla guida del Watford. Lo annuncia il club inglese, a quota 7 punti in classifica in Premier League, con un comunicato ufficiale: "Il Watford FC è lieto di confermare la nomina di Claudio Ranieri come nuovo allenatore del club. Benvenuto, Claudio!".

? Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach. Welcome to Watford, Claudio! ? — Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021