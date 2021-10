VIDEO - X Factor: la Roma regala una maglia a Ludovico Tersigni. Lacrime di gioia per il conduttore

Regalo inaspettato per Ludovico Tersigni, il nuovo conduttore di X Factor, erede di Alessandro Cattelan. Come mostrato dai canali social della trasmissione televisiva, l'AS Roma ha regalato una maglia al conduttore, che scoppia in lacrime per la gioia e l'emozione di aver ricevuto il kit giallorosso con il suo nome sulle spalle.