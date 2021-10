Vezzali: "Ci sarà attenzione affinché tutti possano andare allo stadio pagando il giusto prezzo"

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, ha parlato durante la Cerimonia di consegna dei Collari d'Oro 2020 a Milano. Tra i vari temi trattati, si è soffermata sul caro dei biglietti allo stadio e sulla possibilità di costruire nuovi stadi. Queste le sue parole: "Caro biglietti per le partite di Serie A? La ripartenza non è semplice e le società hanno vissuto questo anno di pandemia in modo difficoltoso. Sicuramente ci sarà attenzione affinché tutti possano ritornare allo stadio pagando il giusto prezzo per poter assistere a una partita. Nuovi stadi? Come governo abbiamo la possibilità di pensare ad un investimento attraverso il Pnrr sull'impiantistica sportiva pari a 700 milioni per quanto riguarda lo sport che lo vede come progetti di inclusione e riqualificazione e 300 milioni per l'impiantistica scolastica. Ovviamente portare un Mondiale di calcio in Italia avrebbe un significato importante perché potrebbe permetterci di pensare a degli stadi diversi in un'ottica migliore".