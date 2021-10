Serie A: dopo Juventus e Inter, Roma col 3° peggior bilancio italiano

Con la pubblicazione dei risultati di bilancio della Roma, si arricchisce la lista di rossi pesanti per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2021. Il club giallorosso ha fatto registrare perdite per oltre 185 milioni di euro, un dato significativo anche se in calo rispetto al -204 milioni del 2019/20.

Anche nel caso della società capitolina, l’emergenza Coronavirus ha influenzato la gestione dello scorso esercizio, con ricavi da stadio che sono stati abbattuti fino a 12 milioni (contro i 26 milioni della stagione precedente) e i soli ricavi da diritti tv che hanno contribuito a spingere il fatturato a 190 milioni. Dopo quelli di Inter e Juventus, il bilancio della Roma è il terzo della stagione a entrare in classifica per le perdite più significative della storia in Serie A. Al primo posto rimane il club nerazzurro, con un rosso di 245 milioni di euro nel 2020/21. [...]

(calcioefinanza.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE