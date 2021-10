Roma, Tombolini è Fashion Partner dei giallorossi per il terzo anno consecutivo (VIDEO)

Per la terza stagione consecutiva, la Roma sarà accompagnata dagli abiti Tombolini. L'azienda marchigiana sarà così ancora Fashion Partner della società giallorossa. Il club ha annunciato con un comunicato il prolungamento della sinergia tra le parti:

Per questa stagione Tombolini ha realizzato due diverse declinazioni accomunate da una continuità di stile e da un’essenzialità che diventa sinonimo di un look sempre perfetto e up to date, in cui la signature elegante e sperimentale della label si unisce a un’attitudine disinvolta e sportiva, fuori e dentro il campo.

La prima squadra maschile e quella femminile indosseranno gli abiti della collezione TMB Running arricchiti dal T-way, con coulisse di colore giallo rossa, che graffia la classicità con un tocco sportivamente fuori dagli schemi.

Giocatori, staff tecnico e dirigenti vestiranno invece abiti Zero Gravity nelle occasioni più formali e istituzionali. Presentato in colore blu navy, l’abito è una summa di sartorialità unita alla sperimentazione che lo contraddistingue in termini di leggerezza e comfort.

Completano la proposta dolcevita, camicia, gilet sotto giacca e cravatta brandizzata inseriti nel kit fornito a ogni giocatore, manager e membro dello staff, oltre all’iconico draghetto posto sul rever della giacca.

Attraverso questi abiti Tombolini non solo riscrive le regole dell’eleganza in chiave contemporanea, ma riassume il proprio stile: ricercato e funzionale, contraddistinto da capi confortevoli e al contempo innovativi dal punto di vista materico.

