Roma, pullman della squadra fermato dalla polizia durante il viaggio per Torino

Disavventura per il pullman della Roma che, stando a quanto riportato dal portale della testata del quotidiano livornese, nella giornata di ieri stava viaggiando in direzione Torino in vista della partita dei giallorossi contro la Juventus di Allegri. L'autovettura si trovava all'altezza di Capalbio, quando alle 10:30 è stata fermata dalla polizia stradale ed è stato costretto ad accostare per dei controlli. Stando alle informazioni riportate dal quotidiano, non sarebbero state effettuate contravvenzioni o rilevate infrazioni al mezzo che stava viaggiando perfettamente in regola.

(Il Tirreno)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE