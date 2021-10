Roma-Napoli vedrà gli spalti dell'Olimpico nuovamente riempirsi: sono infatti 3400 biglietti rimanenti prima di apporre il cartello del sold out, fatta eccezione per il settore ospiti. Al momento sono 44mila i tifosi della Roma che si sono assicurati un posto per la sfida di domenica alle 18 contro la squadra di Spalletti.

Gli abbonamenti, invece, sono a quota 19.937: c'è tempo fino a domenica alle 12 per acquistare il carnet di biglietti per le gare restanti in casa.

